SWR Reporter Dave Jörg ist für uns in Columbia im US-Bundesstaat South Carolina und berichtet über seine Eindrücke rund um die US-Präsidentschaftswahl.

Der Bundesstaat South Carolina hat bei der Wahl republikanisch gewählt, also für Donald Trump abgestimmt. In Columbia, der Partnerstadt von Kaiserslautern, lag allerdings die Demokratin Kamala Harris vorne. Wie geht es den Leuten vor Ort und was bedeutet das für das Partnerstadt-Programm?