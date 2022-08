Das Landgericht Trier hat am Mittag den Angeklagten im Trierer Amokfahrt-Prozess zu lebenslanger Haft und Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 52-Jährige im Dezember 2020 mit seinem Auto in der Trierer Fußgängerzone insgesamt 6 Menschen getötet und 18 zum Teil schwer verletzt hat. Wie der Tag der Urteilsverkündung abgelaufen ist, wie das Gericht das Urteil begründet hat und wie die Reaktionen auf das Urteil ausgefallen sind, das ist das Thema Heute „Urteil im Trierer Amokfahrt-Prozess“.