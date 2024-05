Urlaubsplanung 2025: Brückentage nutzen und mehr freie Tage bekommen

Sie wollen 2025 möglichst viele freie Tage ohne zu viele Urlaubstage dafür einzusetzen? Die gute Nachricht: auch 2025 haben Sie die Möglichkeit mit Urlaubstagen zu knausern. Wir sagen Ihnen, für wann Sie Urlaub einreichen sollten.

Berücksichtigen Sie nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 2025 bei der Urlaubsplanung unbedingt Feier- und Brückentage. Denn sonst verschlingt eine Woche Urlaub alleine schon fünf Urlaubstage. Das macht bei zwei Wochen Schulferien zehn Urlaubstage. Und wer drei Wochen frei nehmen möchte, muss ohne gute Planung, den halben Jahresurlaub investieren. Hier sind alle Daten, die Sie in Rheinland-Pfalz bei Ihrer Planung für 2025 deshalb kennen sollten.

Urlaubsplanung 2025 | Neujahr

Der 1. Januar 2025 fällt auf einen Mittwoch. Wollen Sie vom 30. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 frei haben, benötigen Sie dafür vier Urlaubstage.

Urlaubsplanung 2025 | Ostern

Das Osterwochenende am 19. Und 20. April 2025 bietet - dank der beiden Feiertage Karfreitag (18. April) und Ostermontag (21. April) - die Möglichkeit, zwei Wochen, vom 12. April bis 27. April 2025, frei zu nehmen und dafür nur acht Urlaubstage einzusetzen.

Urlaubsplanung 2025 | So können Sie sparen

Urlaubsplanung 2025 | Brückentag zum 1. Mai (Tag der Arbeit)

Der 1. Mai 2025 fällt idealerweise auf einen Donnerstag. Sie bekämen also vier Tage, vom 1. bis zum 4. Mai 2025 frei und müssen dafür nur einen Urlaubstag nehmen.

Urlaubsplanung 2025 | Pfingstmontag

Auch jedes Jahr bietet die Woche nach Pfingsten, durch den Pfingstmontag, einen Tag Einsparung an. Nehmen Sie dazu vom 7. Juni bis 15. Juni neun Tage frei und wenden Sie nur vier Urlaubstage auf.

Urlaubsplanung 2025 | Brückentag zu Fronleichnam

Auch Fronleichnam am 19. Juni fällt arbeitnehmerfreundlich auf einen Donnerstag. Sie können also mit einem Urlaubstag das Wochenende schon am 19. Juni beginnen und bekommen vier Tage am Stück frei.

Urlaubsplanung 2025 | Stichwort Pauschalreisen

Urlaubsplanung 2025 | Tag der deutschen Einheit

Der 3. Oktober fällt 2025 auf einen Freitag. Ohne einen einzigen Urlaubstag bekommen Sie ein verlängertes Wochenende oder mit vier Urlaubstagen eine ganze Woche, vom 27. September bis 05. Oktober frei.

Urlaubsplanung 2025 | Weihnachten 2025

Besser kann es nicht zum Jahresende 2025 laufen. Beide Weihnachtsfeiertage fallen auf normale Werktage. Der 25. Dezember ist ein Donnerstag, der 26. Dezember ein Freitag. Somit brauchen Sie für eine freie Weihnachtswoche mit sieben freien Tagen maximal drei Urlaubstage.