Unterwegs für das Ahrtal

Fast neun Monate ist die Flutkatastrophe im Ahrtal her – heute ist der Bundeskanzler dort in Ahrbrück. Es soll ein Signal an die Menschen im Katastrophengebiet sein – trotz Ukraine-Krieg und allen Krisen hat man sie im Blick. Begleitet wird der Kanzler von Ministerpräsidentin Dreyer, Innenministerin Faeser und der Ländrätin Weigand. Sie sprechen am Nachmittag mit ehrenamtlichen Helfern. mehr...