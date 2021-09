Im Gegensatz zu Deutschland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien derzeit drastisch an. Grund ist die als extrem ansteckend geltende Delta-Variante B.1.6.612.2 des Covid-19-Virus. Experten befürchten, dass sich diese Variante auch bei uns durchsetzen wird. Dabei gehen Sie davon aus, dass jetzt vor allem jüngere Menschen die Pandemietreiber werden. War es also voreilig in Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht an den Schulen abzuschaffen?