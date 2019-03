Die dauerhafte Winterzeit ist für uns in Deutschland ohnehin besser, da sie dem menschlichen Biorhythmus entgegenkommt. Im Sommer gehen wir oft viel zu spät ins Bett, obwohl wir morgens früh aufstehen müssen. Mit der Zeit kann das zu chronischem Schlafmangel führen, einer Beeinträchtigung von Konzentration und Leistungsfähigkeit; außerdem kann es zu Bluthochdruck oder Stimmungsschwankungen kommen.

Schlafforscher sind der Ansicht, dass die Winterzeit besser wäre. Es fällt uns leichter mit Tageslicht in den Arbeitsalltag zu starten und produktiver zu sein. Auch wenn der Tag dann sehr früh beginnen würde - was zugegebenermaßen für viele Morgenmuffel ein Verdruss wäre - könnte man doch gerade diese Stunden an heißen Tagen wunderbar für ein wenig Sport oder das Durchlüften der Wohnung nutzen.