per Mail teilen

Unter dem Titel #unserWasser beschäftigt sich die ARD in einem Programmschwerpunkt mit der wertvollen Ressource Wasser. Ohne die natürlich auch im Weinberg nichts geht. Früher verließ man sich da auf das Wasser von oben, den Regen.

Mittlerweile setzen Winzerinnen und Winzer weltweit und auch hierzulande immer öfter auf künstliche Bewässerung. Wie sinnvoll ist das, welche Schwierigkeiten gehen damit einher, und wie verantwortungsvoll ist das? Darüber sprechen Dominik Bartoschek und der SWR1 Weinmann Werner Eckert in dieser Episode von "Trocken bis lieblich". Außerdem geht es um Verjus-Saft aus unreifen Trauben, der sich in der Schorle genauso gut macht wie in der Salatsauce.