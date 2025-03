Kurioses über Ihr Urlaubsland

per Mail teilen

Was wissen Sie eigentlich über Großbritannien? Wir haben unnützes Urlaubswissen über die Insel, mit dem Sie bei der nächsten Reise ein bisschen angeben können.

Minderwertige Ware aus Deutschland

Das Siegel "Made in Germany" sollte Engländer ursprünglich vor minderwertiger Ware aus Deutschland warnen.

Großbritannien und die "Miet-Früchte"

Im 18. Jahrhundert war die Ananas ein so bedeutendes Statussymbol, dass man sie für einen Tag mieten konnte.

Armee-Bart

In der britischen Armee ist es lediglich Soldaten mit dem Rang "Pioneer Sergant" gestattet, sich einen Bart wachsen zu lassen.

In Großbritannien war Weihnachten verboten

Im Jahr 1647 wurde Weihnachten durch das britische Parlament verboten. Für die herrschenden Puritaner war es ein heidnisches Fest zum Essen, Trinken und Unzucht treiben.

Merkwürdige Justiz

In Großbritannien wurden bis in 19. Jahrhundert erfolglose Selbstmörder hingerichtet.

Mit dem Hund bei Google Street View

Die Britin Wendy Southgate ist am häufigsten bei Google Street View zu sehen, nämlich 43 Mal. Der Grund: Das Kamerafahrzeug von Google ist langsam hinter Wendy her gefahren als sie mit ihrem Hund Gassi ging.

Langsamer als Pferde

Die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit eines Autos in der Londoner Innenstadt beträgt ca. 16 Kilometer pro Stunde und ist damit langsamer als ein galoppierendes Pferd.

Underground ist gleich Overground

Mehr als die Hälfte der Londoner U-Bahn befindet sich über dem Boden.

Die Stadt "Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch"

Das ist der weltweit längste Name einer Stadt. Der Name der Stadt in Wales hat 58 Buchstaben. Versuchen Sie mal ihn auszusprechen.