Unesco-Urkunde für SchUM-Stätten

Heute war die feierliche Übergabe der Unesco-Urkunde an die SchUM-Stätten Mainz, Worms und Speyer. Als einzige jüdische Welterbestätten in Deutschland. Wie liefen die Feierlichkeiten ab? Wie sind Titel und Zeitpunkt aus der Sicht jüdischer Repräsentanten zu bewerten? Und wie könnte sich die Anerkennung als Unesco-Welterbe auf die Sicht der Bevölkerung auf jüdisches Leben in Deutschland auswirken? Dazu unter anderem ein Gespräch mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster.