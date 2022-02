per Mail teilen

Russlands Präsident Putin hält den Westen zum Narren. Russische Panzer rollen in der Donbass-Region. In einer Wutrede hat Putin diesen Schritt begründet. Und er hat erkennen lassen, um was es ihm geht. Kann der Westen verhindern, dass Russland sich weitere Teile der Ukraine einverleibt? Russland scheint bereit, jeden Vorwand zu nutzen. Wie umfassend der Westen reagiert, ist noch offen. Deutschland stoppt die Ostseepipeline.