Überlebenskünstler am Arbeitsplatz Die fünf besten Grünpflanzen fürs Büro

Was sie nicht mag, sind Veränderungen, also bitte an einem sehr hellen Ort stehen lassen. Achten Sie darauf, dass die Pflanze keinen Zug abbekommt. Sollte es doch der Fall sein, wirft die Birkenfeige gerne ihre unteren Blätter ab. Das Maulbeergewächs wird über die Jahre bis zu zwei Meter hoch. Gegossen werden muss nur in größeren Abständen, am besten erst dann, wenn die Erde trocken ist.