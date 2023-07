per Mail teilen

Mit Haustier in den Urlaub?

Nicht einfach: die Reise ist anstrengend, die Wohnung zu klein und im Hotel sind Tiere verboten. Eine Alternative zur Tierpension ist der Housesitter.

Wenn sich nicht gerade Freunde oder die Nachbarn um Haus und Tier kümmern können, könnte sich ein Besuch beim Internetportal "Trusted Housesitters" lohnen - für Tierhalter oder auch für Hausbesitzer, die nicht gern im Urlaub alles leerstehen lassen.

Wie funktioniert Housesitting?

"Trusted Housesitters vermittelt weltweit überprüfte und bewährte Haus- und Tiersitter, die sich kostenlos um die Tiere der Hausbesitzer kümmern. Der Tierhalter stellt Fotos von seinen Tieren und von Haus oder Wohnung ein, und die Tiersitter können sich dann bewerben. Als Gegenleistung für die Betreuung darf der Sitter kostenlos für eine bestimmte Zeit im entsprechenden Haus wohnen", erklärt Regina Memel aus dem SWR1 Team.

Kostenlos ist das ganze jedoch trotzdem nicht: Eine Jahresmitgliedschaft bei Trusted Housesitters kostet in der Standard-Variante 179 Euro im Jahr. Dafür sind allerdings auch rund um die Uhr kostenlos Tierärzte erreichbar, falls es Probleme gibt.

Housesitting auch in Rheinland-Pfalz möglich

Zwar suchen am häufigsten Menschen aus den großen Städten wie Hamburg, München, Berlin oder Frankfurt nach Housesittern, doch auch in Rheinland-Pfalz gibt es Anfragen. "Ich habe mal so die ersten Seiten durchgeklickt. Es gab auch Leute aus Ludwigshafen, Neuwied, Kaiserslautern, Trier und Mainz, die für zwei oder drei Wochen jetzt im Juli oder August einen Betreuer für ihre Katzen, Hunde oder auch Kaninchen gesucht haben", sagt Memel.

Entspannt(er) Urlaub machen - (nicht nur) für Tierbesitzer sicher möglich, wenn sie wissen: einerseits steht mein Haus oder meine Wohnung nicht leer während des Urlaubs, andererseits kann ich meine Tiere in ihrer gewohnten Umgebung lassen und jemand kümmert sich drum.

Weitere Housesitting-Plattformen sind unter anderem: