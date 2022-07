Die Natur hat Durst: Flüsse haben Niedrigwasser, Bäche trocknen aus. Als Folge des Klimawandels nehmen die Trockenzeiten im Sommer zu. Verschärft wird die Situation dadurch, dass wir zu viel Wasser verbrauchen: In der Landwirtschaft aber auch in Firmen und teilweise auch zuhause. In einem Modellprojekt in der Südpfalz wird der Grundwasserpegel jetzt digital überwacht. Ein Anfang um übermäßige Bewässerung besser zu kontrollieren.