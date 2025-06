Fördert das Trinken aus PET-Flaschen Demenz?

per Mail teilen

Cola, Mineralwasser, sogar Bier. Es gibt kaum ein Getränk, das wir mittlerweile nicht in PET-Flaschen kaufen können. Aber wie gesund ist es, wenn wir aus diesen Flaschen trinken?

Aus welcher Flasche trinken wir unser Mineralwasser? Einige schwören auf die PET-Flasche, wiederum andere bevorzugen die gute, alte Glasflasche. Aber welche Gefahren drohen beim Trinken aus den Plastikflaschen?

Vorwurf an die Hersteller: In PET-Flaschen sind Weichmacher

Die Hersteller der PET-Flaschen müssen sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sogenannte Weichmacher in das Plastik einarbeiten. Diese gelten für Menschen als gesundheitsschädlich.

SWR Umweltredakteurin Nadine Gode gibt aber Entwarnung. Ihre Recherchen haben ergeben: in den PET-Flaschen, aus denen wir unser Wasser trinken, sind keine Weichmacher verarbeitet.

Geringe Mengen Weichmacher in recycelten PET-Flaschen

Es gab allerdings hin und wieder mal Fälle, wo trotzdem Spuren von Bisphenol A in Wasserflaschen aus recyceltem PET gefunden wurden. Diese sind dann auch in geringen Mengen im Mineralwasser nachweisbar.

Allerdings sagt das Bundesinstitut für Risikobewertung, dass die Mengen weit unter den Grenzwerten liegen. Damit geht von den Weichmacherspuren nach derzeitigem Wissensstand kein Gesundheitsrisiko aus.

Neue Studie: Fördern Mikroplastik-Teile im Mineralwasser Demenz?

Was hingegen immer häufiger in geringen Mengen im Mineralwasser aus PET-Flaschen nachgewiesen wird, sind winzige Plastikteilchen – also Mikroplastik. Das zeigen auch aktuelle Untersuchungen eines US-Forscherteams. Bei Mikroplastik gibt es Hinweise auf verschiedene gesundheitsschädliche Wirkungen beim Menschen.

Das zeigen auch aktuelle Studien-Ergebnisse. Demnach können bei Menschen, die an Demenz erkrankt sind, besonders viele kleine Plastikpartikel im Gehirn nachgewiesen werden.

Genauere Untersuchungen sind notwendig

Das seien aber nur erste Hinweise, zeigen die Studien-Ergebnisse. Das müsse noch genauer untersucht werden, sagen die Wissenschaftler. Und ob das Trinken aus PET-Flaschen überhaupt eine Rolle spielt, ist bei den wirklich gering enthaltenen Mengen – Stand jetzt – eher unwahrscheinlich. Denn Mikroplastik begegnet uns im Alltag auch durch diverse andere Quellen wie Kleidung, Lebensmittel oder sogar durch die Luft.

Ist Trinken aus Glasflaschen besser als aus PET-Flaschen?

Übrigens finden sich auch im Mineralwasser aus Glasflaschen Mikroplastik-Teile. Der Grund dafür: Die industrielle Reinigung der Glasflaschen. Im Ergebnis schneidet also in diesem Bereich die Glasflasche nicht besser ab als die PET-Flasche.

Leitungswasser trinken ist am Gesündesten

Egal ob aus der Plastikflasche oder der Glasflasche, am Gesündesten für uns ist es, Leitungswasser zu trinken. Es wird in Deutschland streng kontrolliert. Damit ist Leitungswasser eine gesunde Option und zusätzlich noch die günstigste und klimafreundlichste.