Die Traumschleife "Hunolsteiner Klammtour" ist möglicherweise der schönste Wanderweg Deutschlands 2025, nominiert vom Wandermagazin.

Die abwechslungsreiche Tour zieht sich auf knapp 11 Kilometern und über 265 Höhenmeter durch die Feld- und Wiesenlandschaft des Hunsrück. Für die Tour solltet ihr rund vier Stunden einplanen. Die Tour gilt als relativ einfach und kann von März bis Oktober problemlos gegangen werden.

Hunolsteiner Klammtour: Bauerncafé und Burgruine

Bereits kurz nach dem Start am Hunolsteiner Bauernhofcafé erreicht ihr das erste Highlight, die Burgruine Hunolstein. Von hier aus gibt es einen imposanten Blick über die Höhen des Hunsrück. Von der Burg geht es weiter durch den Ort Hunolstein und durch ein schattiges Tal, durch das die Drohn sich ihren Weg sucht.

Highlight Hunolsteiner Klammtour: 800 Meter Klamm

Als Nächstes steht mit der Hölzbachklamm bereits das Highlight der Tour an. Ein Waldpfad schlängelt sich durch die rund 800 Meter lange Klamm und Christina Ihrlich von der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH beschreibt es so: "Man muss kein Wanderprofi sein. Aber eine gewisse Trittsicherheit sollte vorhanden sein. Und ja, man sollte sich vorher gut einschätzen können."

Hunolsteiner Klammtour: Schafpfuhlbrücke

Am oberen Ende der Klamm führt der Weg weiter über die Herrenwiesen unterhalb des Ortes Haag und quert die Drohn an der Schafpfuhlbrücke. Der Name kommt daher, dass an dieser Stelle den Schafen vor der Schur das Fell gewaschen wurde. Über Feldwege und Waldpfade gelangt man schließlich zurück zum Ausgangspunkt, dem Hunolsteiner-Hof.

Hunolsteiner Klammtour: Details

Länge ca. 11 Kilometer Höhenmeter 265 m Dauer ca. 4 Stunden Start/Ziel/Parken B 327 Hunsrückhöhenstraße , Abfahrt Hunolstein K 99, Hunolsteiner Bauernhofcafe GPX-Download (Wandermagazin) 3D-Vorschau (Hunsrücktouristik)

Hunolsteiner Klammtour: Bewertungen

Das Deutsche Wanderinstitut bewertet die Traumschleife Hunolsteiner Klammtour mit 82 von 100 Punkten, so der Saar-Hunsrück e.V. .

Das Wandermagazin nominiert die Tour in der Rubrik Tagestouren. Die Abstimmung ist seit dem 1. März 2025 aktiv.