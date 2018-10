08. Februar 2018: Die Schauspielerin Marie Gruber ist tot! Die 62-jährige verstarb am Donnerstag in einem Berliner Hospiz an den Folgen einer Krebserkrankung. Ihren Durchbruch hatte die Schauspielerin 1991 an der Seite von Wolfgang Stumph in der Wendekomödie "Go Trabbi Go". Darüber hinaus war Marie Gruber in über vierzig Folgen "Polizeiruf 110" zu sehen. Außerdem spielte Gruber regelmäßig an der Berliner Volksbühne und am Dresdener Staatsschauspiel und war in internationalen Filmproduktionen, wie "Das Leben der Anderen" oder "Der Vorleser" zu sehen. Weitere Informationen zu Marie Gruber finden Sie auch bei der Tagesschau.