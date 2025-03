21. Januar: Garth Hudson, Keyboarder und letzter überlebender Musiker der Rockgruppe The Band, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Die kanadisch-amerikanische Band feierte Ende der 60er Jahre ihre größten Erfolge, unter anderem mit "The Weight" und "The Night They Drove Old Dixie Down". Garth Hudson spielte Klavier, Synthesizer, Hörner und sein Lieblingsinstrument, die elektronische Lowrey-Orgel. 1994 wurde The Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.