Januar: Der britische Schauspieler Julian Sands war Anfang des Jahres beim Wandern in der Nähe von Los Angeles verschwunden. Wie Ende Juni bekannt wurde, hat die Polizei seinen Tod bestätigt. Die Todesursache des 65-Jährigen ist noch unklar. Sands wurde vor allem durch seine Rolle als George Emerson im Film "Zimmer mit Aussicht" bekannt. Er spielte unter anderem auch in "Leaving Las Vegas" an der Seite von Nicolas Cage, in der Literaturverfilmung "Verblendung" oder in der Serie "Dexter" mit.