8. August: Der amerikanische Songwriter Lamont Dozier ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Dozier war Mitglied des erfolgreichen Motown-Songwriter-Trios "Holland-Dozier-Holland". Aus deren Feder stammen Welthits wie "Heat-Wave", "You can’t hurry love", "Stop in the name of Love" oder "How sweet it is (to be loved by you)". Für seine herausragenden Leistungen wurde Dozier, zusammen mit den Holland-Brüdern 2010 in die "Rock’n Roll Hall of Fame" aufgenommen.