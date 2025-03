21. April: Der amerikanische Komponist Jim Steinman ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Steinman galt als der Urheber zahlloser Rock-Hymnen der 1970er- und 1980er-Jahre. Der Durchbruch gelang ihm mit dem von Sänger Meat Loaf interpretierten Opus "Bat out of Hell". In den 1980er Jahren schreib er unter anderem "I would do anything for Love", ebenfalls ein Hit für Meat Loaf und zeichnete sich auch für "Holding out for a Hero" und '"Making Love (out of nothing at all) von Air Supply verantwortlich.