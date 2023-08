"Rheinland-Pfalz ist ein wunderschönes Reiseland"

Schon mehr als die Hälfte der Sommerferien sind vorbei und auch der Tourismus in Rheinland-Pfalz zieht Bilanz. Wie ist der Sommer bisher gelaufen und besuchen Touristen das Ahrtal wieder?

Anja Wendling ist die stellvertretende Leiterin der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, zuständig für den Tourismus im ganzen Land, und zeigt sich im SWR1 Interview zufrieden.

SWR1: Sie haben den Überblick über ganz Rheinland-Pfalz. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz im Moment aus?

Anja Wendling: Wir haben gerade in den Sommerferien eine sehr gute Buchungssituation aus den Regionen widergespiegelt bekommen. Die Auslastung war hoch, gerade an den Wochenenden waren sogar manche Gastgeber komplett ausgebucht. Wir sehen und spüren auch, dass der Buchungstrend weiterhin positiv ist, und auch schon in den Herbst hinein gebucht wird. Uns freut außerdem sehr, dass wir wieder verstärkt Gäste aus dem Ausland begrüßen können. Auch den Ferienbeginn in den Niederlanden haben wir in Rheinland-Pfalz ganz stark spürt.

Die Loreley-Staute bei St. Goarshausen ist nur eine von vielen schönen Ecken in Rheinland-Pfalz. picture-alliance / Reportdienste Jochen Tack | Jochen Tack

Viele wetterunabhängige Frühbucher

SWR1: Spielt das Wetter überhaupt eine Rolle bei diesen Buchungen?

Wendling: Das Wetter spielt natürlich schon eine Rolle, wobei wir dieses Jahr gemerkt haben, dass die Gäste sehr viel früher und wetterunabhängig gebucht haben. Sie haben dann vor Ort entsprechend ihre Urlaubsaktivitäten angepasst. Unsere Kollegen aus den Regionen und aus den Orten haben entsprechend wetterunabhängige Angebote und Aktivitäten aufbereitet. Es liegen entsprechende Informationen vor, sodass unsere Gäste natürlich bei gutem und schlechtem Wetter dem Urlaubsgefühl nachgehen und ihre Aktivitäten umsetzen können.

SWR1: Gibt es Regionen, die ganz besonders beliebt sind?

Wendling: Wir haben eigentlich in allen Regionen eine gute Buchungssituation. Wir haben stärkere und schwächere Regionen bezüglich der Bettenkapazität und der Übernachtungszahlen. Rheinland-Pfalz ist ein wunderschönes Reiseland und gerade die verschiedenen Möglichkeiten wie die Flusslandschaften, Weinlandschaften und Mittelgebirge – diese Kombination macht Rheinland-Pfalz aus.

SWR1: Trotzdem gibt es in Ihren Augen Regionen, die durchaus noch Entwicklungspotenzial haben?

Wendling: Wir optimieren natürlich die Angebote. Wir haben Marktforschung für unsere Zielgruppen, sodass wir wissen, wie sich da die Bedürfnisse ändern und wie die Produkte noch einmal anpassen können, damit es unseren Gästen bei uns gefällt.

Auch Reisen ins Ahrtal wieder möglich

SWR1: Reden wir noch über das Ahrtal. Der Bundespräsident hatte bei seinem Besuch ja geworben: Fahren Sie ins Ahrtal! Sind die Touristen gekommen?

Wendling: Ja, für den Aufruf des Bundespräsidenten waren wir natürlich sehr sehr dankbar. Und tatsächlich haben potenzielle Gäste im Ahrtal bei unseren Kollegen angerufen und sich auf den Aufruf des Bundespräsidenten bezogen.

Wir haben im Ahrtal nach wie vor die Situation, dass die Gäste als Tagestouristen kommen oder für Kurzaufenthalte an den Wochenenden, wenn auch die Veranstaltungen sind. Das ist im Moment die Situation, dass wir dort nicht die Übernachtungskapazitäten am Wochenende vorhalten können. Da fehlen uns tatsächlich noch Betriebe. Wir schauen aber optimistisch ins Frühjahr. Es haben auch größere Hotels angekündigt, dass sie dann wieder öffnen können und dann auch die Übernachtungskapazitäten wieder zur Verfügung stellen können. Aber auf jeden Fall – kommen Sie ins Ahrtal!

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.

