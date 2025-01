Da will man nur kurz was im Netz nachschauen und zwei Stunden später ist man irgendwie in einem thematischen Kaninchenloch zum absurdesten Thema überhaupt gelandet und fragt sich: Wie bin ich hier bloß hergekommen! Genau dieses Rabbit-Hole-Erlebnis, gibt's auch als Podcast, heißt "Too Many Tabs" und ist der Podcast-Tipp von SWR1 Redakteur Patrick Schütz.