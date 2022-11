"Es ist die Kleinteiligkeit des Alltags, die uns überfordert"

Ein Rettungshubschraubereinsatz in der Flutnacht im Ahrtal – das wird die Crew niemals vergessen. Notfallsanitäter Tobias Michels von der Air Rescue Nürburgring war im Einsatz. Allerdings war der Hubschrauber nicht auf die Katastrophe vorbereitet, es gab keine Seilwinde an Bord. So hätte das Team eigentlich gar keine Menschen retten können. Sein Notarzt und er organisierten sich allerdings Feuerwehrseile, gurteten sich im Hubschrauber an und warfen die Seile Menschen auf einem überfluteten Campingplatz zu. Nicht ungefährlich: das Seil hätte sich auch verhaken und den Hubschrauber in Schwierigkeiten bringen können. So wurden dann 5 Menschen und einem Hund das Leben gerettet.

Das Team um Tobias Michels sagt – wie die meisten Berufsretter – sie hätten ja einfach nur ihren Job gemacht. Aber sie haben ihn besonders gut gemacht. In dem Moment, als sie sich entschieden, den Menschen trotz Risiko das Seil zuzuwerfen, hatten sie für diese Menschen den Unterschied zwischen Leben und Tod in den Händen. Deshalb bedanken wir uns musikalisch mit „Wirklich groß“. mehr...