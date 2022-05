per Mail teilen

Was genau zu dem Tod eines Mannes am Montag nach einer Polizeikontrolle in Mannheim geführt hat, ist noch ungeklärt. Das LKA Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Mannheim ermitteln. – Doch es gibt auch Zweifel und Misstrauen gegen die Aufklärung von illegaler Polizeigewalt durch Staatsanwaltschaften und andere Polizisten. Wie häufig ist Polizeigewalt wirklich – und wie könnte man solche Fälle unabhängig aufklären?