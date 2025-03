Wandern, Einkehren und Genießen in Rheinhessen

per Mail teilen

Rheinhessen ist bekannt für seine Weinberge und sanften Hügel – und ist daher auch für Wanderer interessant. Obwohl die Region oft im Schatten bekannterer Wanderziele wie dem Pfälzerwald steht, hat sie für Wanderfreunde einiges zu bieten.

Wanderbuchautor Jörg-Thomas Titz hat daher nicht nur ein Buch über den Pfälzerwald geschrieben, sondern auch eines über Rheinhessen und teilt mit uns seine Tipps für Wanderungen und Einkehrmöglichkeiten.

Ich war überrascht, wie vielfältig, wie abwechslungsreich diese Gegend ist.

Wandern in Rheinhessen – Auwald am Rhein

Besonders im Frühling zeigt sich Rheinhessen von seiner schönsten Seite. Besonders empfehlenswert ist ein Spaziergang in Auwald am Rhein, Ende März bis Anfang April erwachen dort die Frühlingsblumen, die herrlichsten die wir finden können, so Tiltz.

Ein typisches Bild für den Auwald. Landesforsten.RLP.de / Volker Westermann

Zwei besonders schöne Wandergebiete entlang des Rheins sind in Auwald am Rhein um Ingelheim und bei Eich / Gimbsheim. Hier gibt es gut ausgeschilderte, flache Wege, die sich perfekt auch für Anfänger eignen, die nicht so gut zu Fuß sind. Viele der Wege sind zudem so angelegt, dass man problemlos mit dem Kinderwagen unterwegs sein kann.

Wandern in Rheinhessen – die "Hiwweltouren"

Wandern in Rheinhessen: Weitere Wanderrouten

Einkehren in Rheinhessen – Kuhkapellen und Winzeralmen

Für viele Wanderer gehört eine gemütliche Einkehr am Ende einer Wanderung dazu. Die bewirtschafteten Hütten im Pfälzerwald sind zum UNESCO-Weltkulturerbe geworden und ziehen mit ihrer regionalen Küche viele Wanderer an. Doch auch Rheinhessen hat hier einiges zu bieten: die "Kuhkapellen" und "Winzeralmen", so der Autor.

Rheinhessen zeichnet sich als Weinbaugebiet durch viele Weinberge und Winzer aus, die vor allem im Sommer Wanderer und Touristen mit Weinausschank und hausgemachten Spezialitäten, wie Kuchen und Snacks, verwöhnen. Im Gegensatz zu den Vereins-Hütten im Pfälzerwald bieten die Winzer in umgebauten Kuhställen, den sog. Kuhkappellen, Spezialitäten an, die sie selbst hergestellt haben – von hausgemachten Weinen bis hin zu Kuchen und anderen kleinen Snacks.

Die Kuhkapelle im Weingut Zimmer ist Treffpunkt und die gute Stube der Hinterstraße. SWR

Außerdem gibt es vor allem an Wochenenden im Sommer "Winzeralmen" an Aussichtspunkten mit einem Rastplatz. An vielen Aussichtspunkten steht auch ein Tisch des Weines, initiiert durch die Tourismusvereine.

An diesen Orten werden große, rustikale Tische für Wanderer aufgestellt, meist in Form eines aufgeschnittenen Baumstamms. An diesem Tisch finden etwa 50 Leute Platz. Der Winzer bringt mit Traktor und Anhänger Wein, Wasser, Kaffee, Kuchen und Snacks, sodass Wanderer dort zünftig einkehren und dabei die Aussicht genießen können. Diese Art der Verpflegung ist ein besonderes Merkmal von Rheinhessen und kann den Wanderern eine ebenso schöne Erfahrung wie die Hütten im Pfälzerwald bieten.

Mehr zu Jörg-Thomas Titz

Jörg-Thomas Titz ist promovierter Naturwissenschaftler, freiberuflicher Fotojournalist und Buchautor (TIPHO Fotografie und Text). Sein Wanderführer "Rheinhessen" stellt 50 Wanderungen zu den schönsten Zielen in der Region vor. Das Tourengebiet erstreckt sich zwischen Bingen, Mainz, Worms, Kaiserslautern und Bad Kreuznach. Es führt rund um den Donnersberg und in die angrenzenden Gebiete von Alsenz-, Glan- und Lautertal.