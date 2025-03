Magnolien pflanzen und pflegen

per Mail teilen

Die prachtvollen rosa oder weißen Magnolien-Blüten sind im Frühjahr der absolute Hingucker.

Wer selbst so einen Baum im Garten stehen hat oder pflanzen will, für den hat SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer ein paar Tipps.

Verschiedene Sorten der Magnolie

Es gibt unterschiedliche Magnolien, wie zum Beispiel die Tulpenmagnolie, die Sternmagnolie oder die Purpurmagnolie. Sie unterscheiden sich auch in der Größe. Manche werden bis zu 20 Meter breit, andere nur drei Meter. Außerdem unterscheiden sie sich auch von der Blütezeit — Tulpenmagnolien blühen eher früh, Purpurmagnolien eher später im Mai.

Der richtige Standort zum Pflanzen

"Magnolien brauchen definitiv den richtigen Standort, weil sie ein bisschen mimosig sind", so Natalie Bauer. Generell brauchen sie einen leicht sauren Boden, der humus- und nährstoffreich ist. Steht die Magnolie an einem vollsonnigen Platz, gibt es die meisten Blüten. Und sie brauchen eine gleichmäßige Feuchtigkeit, das ist am wichtigsten.

Wenn die Magnolien-Blüten ausbleiben

Dann hat der Gärtner irgendetwas falsch gemacht. "Deswegen empfehle ich immer, Magnolien schön zu mulchen mit Rindenmulch, Eichen- oder Walnuss-Laub. Die Schicht auf dem Boden hält die Feuchtigkeit besonders gut."

Ein zweiter Grund, warum eine Magnolie nicht blüht, kann auch am Winter- bzw. am Spätfrost liegen. Bei einem strengen Winter werden die Blüten einfach abgeworfen. Bei Spätfrost werden die Blüten braun, matschig und fallen dann ab.

Magnolien schneiden

Natalie Bauer rät dazu Magnolien am besten gar nicht zu schneiden, denn sie haben einen natürlich- malerischen Wuchs. Das ist wie bei der Zaubernuss. Diesen malerischen Wuchs macht man sich kaputt, wenn man sie schneidet.

Wenn eine Magnolie vielleicht etwas zu groß geworden ist, schneiden sie am besten im Spätsommer ganze Äste raus oder kürzen sie einen Ast grundsätzlich immer oberhalb eines Seitentriebes ein. Keinesfalls sollten Magnolien radikal zurückgeschnitten werden.

Pflanzen, die zur Magnolie passen

Wer unter einer Magnolie eine weitere Pflanze setzen will, sollte das am besten zusammen mit einer neuen Magnolie tun.

Blühendes Immergrün passt gut zur Magnolie. Colourbox Lubos Chlubny

Dazu passt zum Beispiel das Duftveilchen, Immergrün oder auch das Lungenkraut, was gleichzeitig mit der Magnolie blüht. Oder auch Frühlingsblüher, Winterlinge, Krokusse oder Narzissen und Traubenhyazinthen.

Wenn die Magnolie älter als drei Jahre ist, mag sie es überhaupt nicht, wenn man oberirdisch, wie ein Maulwurf, rumhackt oder -jätet. Dann kann man höchstens versuchen, im Herbst ein paar Blumenzwiebeln zu pflanzen, die zusammen mit der Magnolie blühen können.

Über unsere Gartenexpertin

Gartenbloggerin und Gartenplanerin Natalie Bauer (c) Natalie Bauer / https://wildes-gartenherz.de/

Die SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer bloggt unter "Wildes Gartenherz" regelmäßig über ihren Garten und gibt "gerne mit humorvollem Mundwerk" hilfreiche Tipps rund um Garten und Pflanzen.