Tipps von Dr. Dieter Frego

Erkältungen, Grippe und Corona haben gerade Hochsaison. So auch in der Praxis von Dr. Dieter Frego. Er ist Allgemeinmediziner und Arzt für Naturheilkunde in Waldmohr im Kreis Kusel. Für euch hat der Mediziner viele nützliche Tipps und Informationen rund um die Erkrankung.

SWR1: Ist bei Ihnen auch viel los in der Praxis? Dr. Dieter Frego: Ja, wir gehören noch zu den Praxen, die auch häufig bei fieberhaften Virusinfekten Tests durchführen. Und wir haben momentan ganz viele Patienten, die positiv auf Influenza A und Influencer B getestet werden. Auslöser von Erkältungen und Grippe SWR1: Erkältungen werden durch Bakterien ausgelöst, die Gerippe durch Viren. Wie zeigt sich die Grippe und wie die Erkältung? Frego: Erkältungen werden oft auch durch Erkältungsviren ausgelöst. Es ist nicht richtig, dass Erkältungen immer durch Bakterien ausgelöst werden. Die Erkältung führt zu einer Schwächung des Immunsystems des Körpers und macht uns anfällig für Erreger. Von daher muss man schon ein bisschen unterscheiden. Ich kann mich erkälten und dann eine bakterielle Infektion bekommen. Oder ich kann ein Erkältungsvirus bekommen und dann eine Erkältungserkrankung. Oder ich kann einen Grippevirus kriegen und dann eine echte Virusgrippe bekommen. SWR1: Das heißt, wir müssen unterscheiden können, um zu beurteilen, was am besten dagegen hilft? Frego: Selbstverständlich sind die Behandlungsformen all dieser Erkrankungen unterschiedlich. Ein banaler Schnupfen ist was anderes als eine Virusgrippe. Wobei der banale Schnupfen auch von Viren aufgelöst wird. Wir kennen die Homöopathie. Auch wenn sie bei vielen Menschen vielleicht ein Schmunzeln hervorruft, kann es doch sein, dass bei manchen Einsatzgebieten es sinnvoll ist, homöopathische Präparate zum Einsatz zu bringen. Fit durch die kalte Jahreszeit Diese Hausmittel helfen gegen Erkältung Mit dem kalten und nassen Wetter kommt auch die Erkältungszeit zurück. Einige Hausmittel können Abhilfe schaffen. In unserer Sammlung erfahrt ihr, was beim Gesundwerden hilft. Neben der Homöopathie gibt es die Pflanzenheilkunde. Man kann zum Beispiel mit Kamillenblüten oder ätherischen Ölen inhalieren, um die Bronchien zu befeuchten. Man kann mit Vitaminen und Spurenelementen arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, bei fieberhaften Virusinfektionen, zum Beispiel Vitamin C-Infusionen, zur Stärkung des Immunsystems, zu geben. Man weiß, dass Zink beziehungsweise Vitamin D3 das Immunsystem deutlich verbessert. Und dann gibt es noch Verfahren in der Naturheilkunde, wie zum Beispiel Eigenbluttherapie, um das Immunsystem zu stimulieren. Es hängt halt immer davon ab und ist relativ vielschichtig. Was beugt einer Grippe oder Erkältung vor? SWR1: Was halten Sie von Ingwer zur Vorbeugung? Frego: Ingwer hilft auch als präventive Maßnahme, aber nicht allein. Wenn ich hingehe und Pflanzendinge nehme wie Ingwer, dann habe ich eine Immunstimulation. Auch Shiitake Pilze werden da eingesetzt. Aber es kommt darauf an, wie reaktionsbereit mein eigenes Immunsystem ist. Ich kann ein Immunsystem, das geschwächt ist, womöglich durch Ingwer gar nicht stimulieren. Vitamine und Tee fürs Immunsystem? Erkältungsmythen im Check SWR1: Wenn ich erkältet bin und mir geht es schlecht, ist ins Bett legen und Tee trinken eine gute Idee? Frego: Viel trinken und sich vitaminreich zu ernähren ist immer eine gute Idee. Inhalieren hilft oftmals, um eine Infektion der Bronchien oder der oberen Nasennebenhöhlen glimpflich verlaufen zu lassen. Einfach damit der Schleim besser abläuft. Körperliche Schonung ist ganz wichtig in solchen Fällen. SWR1: Wie schützen Sie sich selbst in ihrer Praxis, dass Sie sich nicht erkälten? Frego: Wir haben es in den Praxen eigentlich relativ einfach, weil wir davon ausgehen, dass jeder Patient ansteckend ist. Von daher haben wir einen ganz anderen Umgang mit den Patienten, auch wenn das so nach außen nicht auffällt. Wir haben überall Desinfektionsmittel stehen. Das heißt, wenn ich ein Patient untersucht habe, werden meine Hände desinfiziert. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel im Herbst unseren Vitamin-D- und Zink-Spiegel bei uns, unserem Personal oder in den Familien bestimmen und dann ergänzen, was wir brauchen für den nächsten Winter. Was unterscheidet eine Erkältung von einer Grippe? SWR1 Moderatorin Claudia Deeg und SWR1 Moderator Christian Balser haben im Rahmen der Sendung "Guten Morgen Rheinland-Pfalz" am 10. Februar mit der Hausärztin Dr. Verena Gall aus Mommenheim ebenfalls über die Grippewelle gesprochen. Sie erklärt unter anderem, was eine normale Erkältung von einer Grippe unterscheidet und ob sich eine Impfung aktuell noch lohnt. Grippe oder Erkältung? Im Gegensatz zur Grippe (Influenza) verläuft eine gewöhnliche Erkältung meist mild und unkompliziert. Betroffene haben in der Regel nur leichte Beschwerden wie Halsschmerzen, eine verstopfte oder laufende Nase. Gelegentlich fühlt man sich für zwei bis drei Tage unwohl. Fieber tritt selten auf und klingt, wenn überhaupt, meist schnell wieder ab. Eine Influenza äußert sich dagegen durch einen plötzlichen und ziemlich heftigen Krankheitsbeginn. Dazu können teilweise hohes Fieber sowie starke Kopf- und Gliederschmerzen eintreten. Bei der typischen Influenza ist die Nase eher weniger betroffen. Wie sinnvoll ist die Impfung aktuell noch? Dr. Verena Gall betont, dass eine Grippeimpfung auch jetzt noch sinnvoll ist. Zwar sei die Wirkung im Februar möglicherweise etwas geringer, dennoch könne man davon ausgehen, dass sich nach 14 Tagen ein zuverlässiger Immunschutz aufbaut. Zink- und Vitamin D-Einnahme bei Erkältung und Grippe SWR1: Würden Sie das auch jedem anderen raten? Frego: Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und es gibt die Möglichkeit einer Überdosierung. Ich würde auf jeden Fall zunächst mal den Spiegel bestimmen, um zu sehen, ob ich überhaupt Vitamin D brauche. Eine blinde Substitution ist nicht sinnvoll und kann eher zu Problemen führen. Beim Zink ist es auch so. Es ist kein Problem, wenn ich mal, während eines Fieberinfektes, für eine Woche lang Zink nehme. Aber wenn ich sowas als Prophylaxe dauerhaft nehme, sollte man vorher einen Spiegel bestimmt haben, damit man weiß, dass man sich keinen Schaden zufügt.