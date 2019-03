Tipps für Mieter Fehler bei der Nebenkostenabrechnung

Falsche Abrechnungen gehen in vielen Fällen darauf zurück, dass sich Klein- oder Privatvermieter nicht ausreichend auskennen, erklärt Anwalt Dietmar Wall vom Deutschen Mieterbund. In manchen Fällen verrechnen sie sich zugunsten des Mieters. Egal ob Guthaben oder Nachzahlung: Sie sollten in jedem Fall Ihre Abrechnung überprüfen oder sich dabei helfen lassen.