Tipps für Garten, Balkon und Terrasse Ein Sandhaufen - Insektenhotel mit 5 Sternen

Insektenhotels sind schön anzuschauen - viele Mauerbienen fliegen diese Unterkünfte gerne an. Andere Insekten interessieren sich für diesen Unterschlupf kaum. Denn die meisten Insekten legen ihre Eier in die Erde.

Für Hobby-Gärtner gibt es deshalb Alternativen zum Insektenhotel, die von deutlich mehr Tieren angenommen werden. Eine kleine Wildblumenwiese lockt zum Beispiel viel mehr Insekten an. Sehr beliebt ist bei den Tieren auch ein aufgeschütteter Sandhaufen. Es reicht auch, an manchen Stellen im Garten die Erde einfach nicht zu hacken. Diese Maßnahmen locken viele Insekten an und werden gut angenommen.