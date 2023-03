per Mail teilen

Bei SWR1 Leute gibt der Aktivist Thilo Bode einige Tipps für den Einkauf von Lebensmitteln. Ob Bio-Produkte wirklich besser sind als andere Produkte und worauf Sie außerdem achten sollten, haben wir für Sie zusammengestellt.

Thilo Bode hat schon einige Jobs hinter sich. Sein neues Handlungsfeld ist der Supermarkt. "Informiert einkaufen, was wir essen", ist sein Anspruch im Buch "Der Supermarkt-Kompass". Einige Tipps hat er in SWR1 Leute bereits verraten.

Thilo Bode in SWR1 Leute

Ist Bio besser?

"Bio ist nicht grundsätzlich besser. Bio hat den Vorteil, dass keine Pflanzenschutzmittel und kein Mineraldünger eingesetzt werden. Aber auch Bio-Kühe stoßen Treibhaus-Gase aus. Und verarbeitete Bio-Lebensmittel sind in der Kennzeichnung genauso intransparent, wie andere auch. Nährwerte werden nicht klar herausgestellt, wie auch die Herkunft — da gibt es keinen Unterschied. Bei Gemüse und Obst können Sie sich darauf verlassen, dass keine Pflanzenschutzmittel drin sind."

Sind vegetarische und vegane Produkte gesünder?

"Vegane und vegetarische Produkte müssen überhaupt nicht gesünder sein. Dabei geht es hier um pflanzlichen Milchersatz, um pflanzlichen Käse- und Fleischersatz und das sind verarbeitete Produkte, die können hergestellt werden mit dutzenden von Zusatzstoffen, die nicht unbedingt gesundheitsfreundlich sind. Transparenz, was die Qualität der Zusatzstoffe und der Herkunft anbelangt, gibt es da bei veganen und vegetarischen Lebensmitteln auch nicht. Also vegane Lebensmittel haben den Vorteil, dass man sicher sein kann, dass keine Tiere gequält werden. Das ist aber der einzige Vorteil."

Vegan und vegetarisch ist nicht gleich gesund. Auch in Ersatzprodukten stecken viele Zusatzstoffe. SWR

Sind Discounter schlechter als Supermärkte?

"Ich würde heute den Leuten empfehlen, beim Discounter einzukaufen, weil die Qualität nicht schlechter ist. Die Discounter können billiger anbieten, weil sie ein viel kleineres Sortiment haben, viel weniger Verpackungslager und Transportkosten. Die Qualität ist dieselbe. Qualitäten kann man eh nicht unterscheiden, also greift man am besten zum billigsten Produkt und geht am besten gleich zum Discounter."

Kann man Saft trinken um Obst zu ersetzen?

"Das ist problematisch. Obstsaft soll man nicht zum Durstlöschen trinken, weil es viel zu süß ist. Obst soll man essen als Frucht. Das ist gesund wegen den Vitaminen. Wenn man es als Saft trinkt, ist es zu zuckerreich, dann muss es mit Wasser verdünnt werden. Obstsäfte sind keine Erfrischungsgetränke – viel zu süß und deshalb auch ungesund."

Sind Beschriftungen wie "nativ extra" auf Olivenöl sinnvoll?

"Das ist Problem ist, dass Sie im Regal 15 Sorten von Olivenöl sehen, wo überall "nativ extra" draufsteht mit einem Preisunterschied zwischen zehn und 30 Euro. Sie wissen aber nicht, warum das eine teurer ist als das andere und das andere billiger. Das heißt, auch hier haben Sie das Problem, keine Möglichkeit zu haben, die Qualität zu unterscheiden. Das ist einer der ganz großen Intransparenzen im Lebensmittelmarkt, die bei so einem kostbaren Produkt eigentlich gar nicht akzeptabel sind."