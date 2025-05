Wir haben mit dem aus Idar-Oberstein stammenden Politikwissenschaftler Thorsten Faas von der Freien Universität in Berlin über den Koalitionsvertrag und die AfD gesprochen.

Politikwissenschaftler Thorsten Faas zum Koalitionsvertrag

SWR1: Die neue Regierung muss sofort liefern. Wie schwer wird das angesichts der politischen Lage, der Erwartungen der Parteien und der AfD im Nacken?

Thorsten Faas: Das sind besondere Umstände. Das merken wir in diesen Zeiten. Wir haben es bei den Ministerinnen und Ministern der Union schon gemerkt.

Man darf gespannt sein, wie heute das Tableau der SPD aussieht. Das sind viele Personen in dem Posten der Ministerinnen und Minister, die haben nicht jahrzehntelang Erfahrung auf dieser Ebene. Da werden die Lernkurven jetzt sehr, sehr steil sein müssen. Man muss schnell liefern.

Zugleich muss man sich mit dem neuen Haus erst ein Stück weit arrangieren, sich dort vertraut und bekannt machen. Das ist schon durchaus eine sehr, sehr spannende, intensive Zeit, die uns, aber auch den Ministerinnen und Ministern jetzt bevorsteht.

Politikwissenschaftler Thorsten Faas zu Ministerposten

SWR1: Bei der SPD ist Lars Klingbeil als Finanzminister und Vizekanzler gesetzt, Boris Pistorius bleibt vermutlich Verteidigungsminister. Aus Rheinland-Pfalz sind auch zwei Frauen im Gespräch: Stefanie Hubig könnte Justizministerin werden. Verena Hubertz aus Trier wird als Bauministerin oder Generalsekretärin gehandelt. Offiziell ist da nichts. Wie wichtig ist so eine regionale Verteilung Ihrer Einschätzung nach?

Faas: Natürlich spielt das eine wichtige Rolle. Da geht es um Machtzentren innerhalb der einzelnen Parteien, und da wollen dann natürlich auch die Landesverbände bedient werden.

Wenn wir über zwei Frauen aus Rheinland-Pfalz sprechen, dann merkt man eben auch sofort, dass das Regionale nicht das einzige ist. Da geht es auch darum, neue Gesichter zu präsentieren und sich als eine Aufbruchspartei zu präsentieren. Da geht es um jung versus alt, da geht es um Geschlechter.

Da gilt es, eine ganze Menge Faktoren im Blick zu behalten, und zugleich stehen zumindest auf der Ebene der Ministerinnen und Minister nur sieben Positionen für die SPD zur Verfügung. Zwei davon, Sie haben es angedeutet, sind schon durch Männer aus Niedersachsen besetzt.

Das ist ganz, ganz schwierig, mit so wenig "Manövriermasse" all das zu bedienen. Aber die Erwartung ist natürlich genau, all das zu tun. Insofern durchaus eine große Aufgabe, die bis zum Ende dann auch ausverhandelt wird, wie wir in diesen Tagen auch merken.

Politikwissenschaftler Thorsten Faas zum Umgang mit der AfD

SWR1: Was verändert sich durch die Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextremistisch" durch den Bundesverfassungsschutz im Umgang mit der Partei im Bundestag?

Faas: Die spannende Frage ist, ob die AfD selber darauf reagiert und versucht, sich zumindest nach außen hin etwas gemäßigter zu präsentieren, um dieser Argumentation ein Stück weit den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Ich glaube, für die Regierung selber […] ändert sich erstmal wenig. Die neue Koalition hat sich ja "Verantwortung für Deutschland" auf den Koalitionsvertrag geschrieben. Man will gut regieren und genau darüber eben auch zeigen, dass es gar nicht nötig ist, die AfD zu wählen, sondern dass auch die Parteien der Mitte zusammenfinden und gute Ergebnisse produzieren können.

Genau das muss diese neue Regierung jetzt zeigen; dass sie tatsächlich Verantwortung für Deutschland übernehmen kann.

SWR: Sollte sich die neue Regierung also mit einem Verbotsverfahren beschäftigen, oder eher auf sich selbst konzentrieren?

Faas: Die Debatte ist natürlich da. Zugleich sind die Äußerungen, etwa das des künftigen Bundesinnenministers, doch deutlich in eine Richtung gewesen, dass er da eher skeptisch ist und dass er das eher als politische Aufgabe sieht.

Ich glaube, der Akzent der neuen Regierung wird sein, sich auf sich selber zu konzentrieren und damit die Hoffnung zu verbinden, dass die AfD-Werte, die in der Tat sehr, sehr hoch sind […] wieder ein Stück weit auch zurückgehen. Und das kann auch passieren, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Auch für die AfD kann es in den Umfragen hoch-, aber sehr wohl auch wieder runtergehen.