Wohnen in Rheinland-Pfalz

Die Gewerkschaft Verdi macht Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für Beschäftigte von Kommunen und Bund – verstärkt wird Verdi durch eine Kooperation mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Ergebnis: keine Fernzüge, in Rheinland-Pfalz auch so gut wie keine Busse oder Nahverkehrszüge, dazu blockierte Flughäfen. Keine Nadelstiche, sondern die Keule. Was hat das für Auswirkungen? Was kostet der Mega-Streik? Und macht er künftig Schule? Wir sprechen darüber mit DIW-Chef Marcel Fratzscher und schauen auf die Auswirkungen im Land.