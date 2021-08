Caglar ist Rollstuhl-Basketballprofi, Motivationstrainer, Model, Buchautor, preisgekrönter Comedian und nun auch gefragter TV-Schauspieler. Wir haben mit ihm über seine neue Rolle als TV-Chirurg gesprochen.

Am 10. August wird Tan Caglar zum ersten Mal als Arzt in der ARD-Serie "In aller Freundschaft" zu sehen sein. Im Interview erzählt Caglar, wie er über seine Rolle denkt und wie er sonst so tickt. Seine wichtigsten Aussagen im Überblick: