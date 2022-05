"Wir brauchen ein Gesamtbild - nicht nur die Inzidenz."

per Mail teilen

Die sinkenden Inzidenzzahlen vermitteln uns: Wir sind auf einem guten Weg. Wer aber keinen PCR-Test macht, wird nicht erfasst. Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Epidemiologie sagt deshalb: Die Inzidenz reicht fürs Gesamtbild nicht aus.

SWR1: Der Bundesgesundheitsminister vermutet, dass die Infektionszahlen doppelt so hoch sind, wie in den offiziellen Statistiken erfasst. Glauben Sie das auch?

Prof. Hajo Zeeb: Ja, das muss man im Moment glauben. Die Zahlen sind ganz klar von einer großen Unsicherheit im Moment. Es gibt vielerlei Gründe dafür. Insofern ja: Da ist einiges im Verborgenen.

SWR1: Die Inzidenz als Gradmesser stand schon öfter in der Kritik. Welches Problem sehen Sie denn im Moment?

Zeeb: Es ist natürlich so, dass wir mehrere Probleme haben. Das gesamte Verfahren ist jetzt sozusagen liberalisiert. Viele Menschen werden sich möglicherweise nicht mehr testen. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass Omikron auch häufiger mild verläuft und damit wenig Symptome da sind. Deswegen kann es auch im Verborgenen bleiben an der Stelle. Und drittens haben wir natürlich auch eine Reihe von Teststrategien, zum Beispiel in Schulen, die haben viel dazu beigetragen, Fälle aufzudecken. Die sind jetzt ausgelaufen. Auch da fehlt jetzt einiges.

SWR1: Wenn die Omikron-Verläufe relativ mild sind, dann sagen jetzt bestimmt einige: Dann ist es ja gar nicht so schlimm, wenn die Statistik nicht alles erfasst...

Zeeb: Es ist schon wichtig zu wissen, woran man ist. Natürlich ist es so, dass Omikron mild ist. Aber die Gesamtzahl der vielen, vielen Fälle, die wir immer noch haben und hatten, die führen dann eben doch am unteren Ende derer, die schwere Verläufe haben oder versterben, dann doch noch immer zu satten Zahlen. Das muss man ganz klar sehen. Also die Krankenhäuser haben weiter auch eine Menge zu tun mit Omikron.

SWR1: Wie könnte man denn den Stand der Pandemie ihrer Meinung nach besser darstellen als mit der Inzidenz?

Zeeb: Es geht darum, dass man eine Reihe von Indikatoren zusammenzieht und die Inzidenz rein nimmt. Dann aber auch schaut, wie es mit den Hospitalisierungszahlen und den Verläufen auf den Intensivstation aussieht.

Das sind mit die sichersten Daten. Die Belegung der Intensivstationen wird eben täglich gemessen und gemeldet. Das ist dann klar. Aber das sind Zahlen, die erst nach einer gewissen Zeit auftreten werden. Häufig sind Infektionen Wochen vorher entstanden. Daher braucht man das Gesamtbild. Und es gibt jetzt nicht ein Maßstab oder Parameter, bei dem man sagen kann: Der ist es, der hilft uns jetzt weiter. Es ist die Gesamtschau.

Das Gespräch führte Michael Lueg.