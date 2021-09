per Mail teilen

Familie Schauer aus Ahrweiler hat vor drei Wochen bei der Flutkatastrophe alles verloren. Ihre inzwischen 4-jährigen Tochter konnte das Ehepaar nur mit Hilfe einer Kinderbadewanne aus dem Hochwasser retten. Danach war die Familie bei Freunden untergekommen.

Es ist der absolute Wahnsinn!

Drei Wochen nach der Katastrophe zeigt sich Juliane Schauer im Gespräch mit SWR1 Moderatorin Birgit Steinbusch vor allem von der Hilfsbereitschaft begeistert: "Es ist der absolute Wahnsinn … Leute, die wir nicht kennen sich zu uns gekommen, Freunde, Verwandte, Freunde von Freunden und haben uns geholfen das Haus auszuräumen. … Wir haben Sachspenden erhalten, wir haben auch finanzielle Unterstützung erhalten, wir haben ein Auto ausgeliehen bekommen von Menschen die wir nicht einmal kennen, wirklich ein absoluter Wahnsinn!"

Das Haus von Familiue Schauer ist, wie viele andere auch, nach der Katastrophe im Moment unbewohnbar. picture-alliance / Reportdienste Abdulhamid Hosbas

Ob das Haus der Familie, das beim Hochwasser fast komplett überflutet worden war, wieder bewohnbar ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Es geht Schritt für Schritt weiter!

Juliane Schauer ist aber zuversichtlich: "Wir haben leichte Hoffnung, dass unser Haus nicht abgerissen werden muss. Der Estrich ist raus, die Fliesen sind raus, jetzt muss das Ganze nur noch trocknen." Zurück in ihr altes Miet-Domizil möchte Familie Schauer aber unbedingt, "weil es einfach eine so traumhafte Gegend war und hoffentlich auch wieder wird!" Bis es aber so weit ist, Juliane Schauer hofft auf eine Rückkehr innerhalb der nächsten neun Monate, falls alle klappt: "Es geht Schritt für Schritt weiter!"