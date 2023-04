Was die Menschen in die Innenstadt lockt

Zugeklebte Schaufenster, leerstehende Läden – dieses Bild kennt man inzwischen aus vielen Innenstädten. Der stationäre Einzelhandel hat zu kämpfen und mit ihm die Fußgängerzonen, die durch den vielen Leerstand immer unattraktiver werden.

Ganz anders in Kaiserslautern: Mit Veranstaltungsaktionen wie "Lautern blüht auf" locken Shopping-Feste mit wechselnden Mottos die Menschen in die Innenstadt. Auch Pop Up-Stores sollen künftig etabliert werden. Was hat es mit alldem auf sich? SWR1 Moderator Michael Lueg hat darüber mit Constantin Weidlich gesprochen. Er ist bei der Stadt Kaiserslautern für das Zentrumsmanagement verantwortlich.

SWR1: Da wird man in ihrem Job doch fast neidisch, wenn man sieht, was die Andernacher mit ihrem "First Friday" haben, oder?

Constantin Weidlich: Aber selbstverständlich, denn man muss ja immer mal wieder neue Ideen entwickeln.

SWR1: Was hat denn Kaiserslautern zu bieten?

Weidlich: Kaiserslautern hat ganz viel zu bieten. So Geschichten wie "Lauterer Sommerabende", alle zwei Wochen donnerstagsabends an wechselnden Bühnen, um die Leute auch in die Stadt zu bringen, damit auch der Handel davon was hat. Pop-up-Stores wollen wir noch etablieren, Stadtgutscheine haben wir, aber wir sind natürlich auch immer wieder offen für neue Formate und neue Ideen.

SWR1: Pop-up-Stores in Kaiserslautern, was ist das genau?

Weidlich: Das soll so sein, dass wir Gründungswilligen oder Unternehmen, die sich im Innenstadtbereich ansiedeln möchten, in einer Eins-A-Lage mal zeitweise Flächen günstig zur Verfügung stellen. So sehen wir, wie es anläuft, wie überhaupt meine Dienstleistung, meine Idee, mein Produkt ankommen. Nach dieser Testphase können wir sagen: Es lief so gut, dass man danach einen anderen Leerstand dauerhaft belegt, um so aktiv eine Leerstandsquote zu erarbeiten.

Da machen wir Klinkenputzen und versuchen zu überzeugen.

SWR1: Sind das städtische Immobilien oder müssen Sie Vermieter überreden, mit den Preisen runterzugehen?

Weidlich: Da machen wir Klinkenputzen und versuchen, die Vermieter von diesem Projekt zu überzeugen, dass wir attraktive Mietkonditionen haben. Da arbeiten wir auch noch mit anderen Institutionen zusammen, die Sponsoring machen, die uns ein bisschen finanziell unterstützen und sagen: Jawohl, Kaiserslautern liegt uns am Herzen und wir möchten gerne eine florierende Innenstadt haben. Wir erhöhen den Branchenmix, senken die Leerstandsquote und steigern natürlich auch die Attraktivität für die Besucher von Kaiserslautern.

Aktionstage bringen am meisten Leute in die Innentadt.

SWR1: Was bringt am meisten Menschen in die Fußgängerzonen?

Weidlich: Das meiste bringen solche Geschichten wie "Lautern blüht auf". Das sind Veranstaltungsformate, die komplett die Innenstadt an diesen Aktionstagen in Beschlag nehmen, bei der in der Fußgängerzone Musik gespielt wird, und die Händler Aktionen machen. Das ist das, was die Leute am meisten in die Innenstadt bringt.

SWR1: Reicht das denn aus? Was kriegen Sie für eine Rückmeldung? Sind die Menschen dann nur da und laufen herum oder kaufen sie auch etwas?

Weidlich: Wenn Sie mal da sind, dann kaufen Sie auch etwas, auf jeden Fall. Mittlerweile schaffen wir Frequenz für den Handel. Aber wir müssen auch ein bisschen neu denken, so dass die Innenstädte sich verändern. Und zwar so, dass man mehr Verweilzonen hat, mehr Aufenthaltsqualität, um die Leute in die Innenstadt zu kriegen, die dann sagen: "Ich treffe mich mit jemandem. Ich erlebe etwas, ich kann dort entspannen."

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.