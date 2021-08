Aktuelle versuchen Kräfte der Bundeswehr die in Afghanistan verbliebenen Deutschen und einheimische Militärhelfer zu evakuieren.

Wie läuft diese Rettungsaktion, wie ist die aktuelle Lage in Kabul und was sagen Afghanen in Rheinland-Pfalz zu der jetzigen Situation? Außerdem sprechen wir mit SWR1-Reportre Uli Pick. Er war bereits vor vielen Jahren in Afghanistan, und beantwortet die Frage: Wohin steuert das Land unter einer Taliban-Herrschaft?