Der Energie-Preisschock

In Rheinland-Pfalz haben die Herbstferien begonnen. Der Tourismus in Deutschland ist schon fast wieder auf Vor-Pandemie-Niveau, so das Statistische Bundesamt. Ob das auf Buchungen für Urlaub in Rheinland-Pfalz auch zutrifft, das haben wir den Chef des Hotel- und Gaststättenverbands gefragt. Unsere Reporterin hat sich unter Westpfälzern umgehört, wohin es die Leute in den Ferien so zieht. Und eine Jugendherbergs-Leiterin im Rheintal sagt: "Bei uns ist die Bude brechend voll." mehr...