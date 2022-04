per Mail teilen

Ostereier färben, Zeitvertreib über die Feiertag und Rezepte für das Osterfestmahl. Wir haben für Sie alles rund ums Osterfest zusammengetellt.

Gerade zu Ostern steigt die Lust auf selbstgemachte Dekoration mit bunten Eiern, Blumen und Osterhasen an. Wenn Sie noch auf der Suche nach tollen DIY-Anleitungen sind oder wissen möchten, was Sie beim Eierfärben beachten sollen, sind Sie bei uns richtig. Hier finden Sie außerdem leckere Rezepte für Ihr Festessen und bekommen Tipps, was Sie gegen Langeweile während der Feiertage tun können.