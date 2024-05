Das deutsche Model Lena Gercke bei der Weltmeisterschaft 2014 in Rio de Janeiro. Sie feuerte damals nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch ihren damaligen Partner Sami Khedira an. Vielleicht brachte ihr Trikot der Mannschaft Glück, denn die Deutsche Nationalmannschaft gewannen an diesem Tag 1:0 gegen Argentinien und holten sich damit ihren vierten Weltmeistertitel.

