Wer dazu berechtigt ist, kann seit Montag Termine für die Corona-Impfung in einem der Impfzentren des Landes vereinbaren.

Zunächst berechtigt sind über 80-Jährige und Mitarbeiter von Rettungs- sowie ambulanten Pflegediensten. Viele Pflegekräfte in Heimen sind zurückhaltend, was die Impfbereitschaft angeht.

Unterdessen gibt es eine heftige Debatte darüber, ob die Bundesregierung bei der Bestellung von Impfstoff geschickt gehandelt hat.

Denn in anderen Ländern, beispielsweise in Israel, wird schon in absoluter Rekordgeschwindigkeit geimpft. Mehr dazu gibt es in unserem SWR1 Thema heute.