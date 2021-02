Lange Schlangen vor den Wahllokalen? Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März wohl eher nicht. Aus Angst vor einer Ansteckung dürften viele Wähler lieber zuhause bleiben und per Brief wählen. Einige Lokalpolitiker haben sogar verlangt, die Landtagswahl als reine Briefwahl zu organisieren. Ist das denkbar? Und wem käme es zugute? Fragen dazu unter anderem an den Landeswahlleiter und den Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun. mehr...