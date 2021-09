per Mail teilen

Führende Experten haben dafür plädiert, Corona-Infizierte nur noch für fünf Tage in Isolierung zu schicken.

Nach dieser Zeit solle dann ein Corona-Test stehen. Corona-Verdachtsfälle sollten aber weiterhin 14 Tage in Quarantäne bleiben. Das Bundesgesundheitsministerium lehnt eine Verkürzung bislang ab. Unterdessen gibt es weitere Lockerungen: In Berlin hat ein Konzert mit 5.000 Zuschauern stattgefunden und in Düsseldorf beginnt eine große Messe mit relativ vielen Besuchern.