per Mail teilen

Der versuchte Mord am Kreml-Kritiker Nawalny belastet das deutsch-russische Verhältnis. Möglicherweise bedeutet die Tat das Aus für das gemeinsame Gaspipeline-Projekt Nordstream 2.

Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist in Russland mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Sein Zustand ist kritisch. Die Ärzte in der Berliner Charité-Klinik versuchen, Nawalnys Leben zu retten. Der versuchte Mord am prominentesten Gegner des Putin-Regimes erschüttert das Verhältnis zwischen Berlin und Moskau.