Die Kinderhilfsaktion Herzenssache von SWR, SR und Sparda-Bank ist ein Erfolgsmodell: In den 20 Jahren ihres Bestehens hat sie mehr als 40 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt.

Im vergangenen Jahr kamen Spenden in Höhe von fast drei Millionen Euro zusammen. Zum 20-jährigen Bestehens sollen damit 20 Projekte in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im Saarland unterstützt werden.

Vorzeigeprojekte der Herzenssache in Rheinland-Pfalz sind unter anderem die Villa Kunterbunt in Trier und die Villa Maria in Ingenheim bei Landau, eine Fachklinik für Kinder suchtkranker Eltern.