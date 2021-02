per Mail teilen

Bei einem Patienten aus Bayern ist erstmals in Deutschland der Coronavirus festgestellt worden. Experten warnen jedoch vor Panik. Die Unimedizin in Mainz sieht sich gut vorbereitet.

Der Mann aus Bayern hatte sich offenbar bei einer Kollegin aus China angesteckt. Diese war zu einer Schulung nach Deutschland gekommen und hatte zuvor Besuch von ihren Eltern aus Wuhan, dem Zentrum der Epidemie in China.

Dem deutschen Corona-Patienten geht es nach Angaben der Ärzte gut. Deutsche in Wuhan berichten über die angespannte Situation dort.

Bereits 100 Tote in China

Das neuartige Coronavirus kann eine Lungenkrankheit auslösen, die nun erstmals auch in Deutschland bestätigt wurde. Die ersten europäischen Fälle waren am Wochenende in Frankreich entdeckt worden.

Im Hauptverbreitungsland China sind an der Infektion bereits mehr als 100 Menschen gestorben, meist ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen.

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Der Virus hat mittlerweile auch Auswirkungen auf deutsche Firmen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF stellte derweil Mitarbeiter-Reisen in die Region ein.

Viele Mediziner vergleichen das Virus auch mit dem SARS-Erreger von 2002/2003. Doch wie gefährlich war das Virus damals wirklich?