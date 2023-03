Wir sind Ihr Tagesbegleiter, spielen Ihre Lieblingshits, sind Ideen- und Tippgeber, Ihr Nachrichten- und Informationssender, wir sind Ihr Landesprogramm für Rheinland-Pfalz. 365 Tage im Jahr. Rund um die Uhr.

Wir wollen für Sie das bestmögliche Programm gestalten, für Ihre Interessen, Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten. Am Mittwoch, den 29. März nehmen wir uns die Zeit, Ihnen zuzuhören.

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Wir freuen uns über Lob, wir sind aber auch an kritischen Meinungen interessiert, denn wir sind für Sie da und wollen für Sie das bestmögliche aus uns herausholen. Trauen Sie sich und machen Sie mit. Gestalten Sie mit uns Ihr Programm beim SWR1 Feedback-Tag am 29. März. Das erwartet Sie alles:

Der SWR1 Feedback-Tag

Nehmen Sie an einer Videokonferenz mit SWR1 teil

Ihre Musikwünsche für SWR1

Infos zum SWR und der ARD

SWR1 Feedback-Tag – Ihre Fragen. Ihre Wünsche. Ihre Meinungen.

05 – 10 Uhr mit Claudia Deeg und Michael Lueg

10 – 15 Uhr mit Hanns Lohmann und Frank Jenschar

ab 15 Uhr mit Steffi Vitt und Veit Berthold

Alle Moderatorinnen und Moderatoren sind auch zwischendurch am Hörertelefon erreichbar. Sie erreichen uns per Telefon unter 06131 92 93 94 95, per Mail ins Studio oder auch per SWR1 App und Ihrer Sprachnachricht. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Die Telefone sind durchgehend besetzt mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch den Moderatoren und auch unser Programmchef und unser Musikchef werden zum Hörer greifen.

Eine besondere Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu kommen, ist die offene Videokonferenz über Microsoft Teams, für alle, die mal direkt mit dem SWR1 Musik- und Programmchef sprechen wollen. Die Videokonferenz findet am Mittwoch, den 29. März, um 18 Uhr statt und dauert etwa 45 Minuten. SWR1 Moderatorin Katja Heijnen leitet durch das Gespräch.

Hier können Sie sich für die Teams-Konferenz anmelden:

Nehmen Sie an einer Videokonferenz mit SWR1 teil

Als kleines Dankeschön senden wir ab 20 Uhr Ihre Musikwünsche. Einfach das Formular ausfüllen und Ihren Musikwunsch an die SWR1 Musikredaktion schicken.

Wir erfüllen so viel Wünsche wie möglich, aber aus Platzgründen können wir leider nicht alle Wünsche erfüllen.

Senden Sie uns Ihre Musikwünsche!

Mit einem * markierte Felder müssen ausgefüllt werden. Name * Wohnort * E-Mail * Telefon Ihr Musikwunsch * Sicherheitsabfrage: Vier plus eins ergibt? * Sicherheitsfrage E-Mail Bestätigung Abschicken

Der SWR

Wir geben Impulse, spiegeln, begleiten und bereichern das Leben der Menschen im Südwesten. Aktualität und Regionalität stehen im Fokus all unserer Programmangebote – in Radio, Fernsehen und im Web. Alles über den SWR und seine Programme finden Sie hier:

Die ARD

Die ARD ist die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Der föderale Medienverbund besteht seit 1950. Seither entwickelt sich die partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb des föderalen Medienverbunds kontinuierlich weiter.

Alles über die ARD finden Sie hier.

Der Rundfunkbeitrag

Auf der Webseite zum Rundfunkbeitrag gibt es Informationen zum Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Hier finden Sie die Regelungen, Formulare und den Beitragsrechner.

Einige häufig gestellte Fragen zum Rundfunkbeitrag finden Sie außerdem in diesem FAQ Rundfunkbeitrag von der ARD.