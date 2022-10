Am 28. August 1988 malen die Jets einer italienischen Kunstflugstaffel ein Herz in den Himmel, ein weiterer Jet fliegt hindurch. Durch mehrere Pilotenfehler verwandeln sich die Jets nur Sekunden später wenige Meter über dem Boden in Feuerbälle, die in die Zuschauermenge rasen. Michael Docke aus Hauptstuhl war damals Augenzeuge und hat die Katastrophe sogar fotografiert. Michael Lueg hat mit ihm über den Moment und die Katastrophe von Ramstein gesprochen.

SWR1: Können Sie beschreiben, was das durchstoßene Herz genau war? Michael Docke: Das waren zwei Flugzeuge, die ein Herz am Himmel gemalt haben und ein drittes Flugzeug ist da quer durchgeflogen. 28. August – 15:44 Uhr: Zum Ende des Flugtages auf der Airbase in Ramstein zeichnen die Jets der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori mit hilfe von Rauch-Fackeln ein Herz in den Himmel. Ein weiterer Jet (links oben) schickt sich an es zu durchstoßen. Michael Docke aus Hauptstuhl im Landkreis Kaiserslautern ist damals mit Freunden dabei und drückt genau in diesem Moment auf den Auslöser. Michael Docke SWR1: Das durchstoßene Herz war nur wenige Sekunden am Himmel zu sehen und dann kam die Katastrophe. Wie haben Sie den Zusammenstoß der Flugzeuge in der Luft erlebt? Docke: Ich habe das beobachtet und dachte kurz nachdem es passiert war komischerweise, dass es sich dabei um eine pyrotechnische Einlage dieser Flug-Staffel handeln müsse. Aber das war nur ein kurzer Moment und dann wurde mir mit einem Mal das ganze Ausmaß dieser Katastrophe bewusst. 28. August 1988 – 15:44 Uhr: Die Jets haben das untere Ende des Herzes erreicht und rasen aufeinander zu. Von hinten nähert sich das Flugzeug, dass eben das Herz durchstoßen hat. Michael Docke drückt wieder auf den Auslöser. Michael Docke SWR1: Sie waren damals frisch verheiratet, waren aber nicht mit ihrer Frau und ihren Kindern auf dem Flugtag, sondern mit Freunden. Sie haben gesagt, das wäre ihr großes Glück gewesen, warum? Docke: Unsere Kinder waren damals drei und fünf und Kinder haben normalerweise ja das Verlangen bei solchen Sachen ganz vorne dabei zu stehen. Und dann wäre ich wahrscheinlich mit den Kindern woanders, eventuell weiter vorne gestanden. 28. August 1988 – 15:44 Uhr: Nur Millisekunden später: Durch meherer Pilotenfehler kollidieren einige der Kunstflieger nur wenige Meter über dem Boden. Der Beginn der Katastrophe von Ramstein. Auch diesen Moment hält Michael Docke fest. Heute sagt er: "Dieser Augenblick ist irgendwie immer präsent." michael-docke-ramstein-100 SWR1: Wie oft denken Sie heute noch an diesen 28. August 1988, den Flugtag in Ramstein und diese Katastrophe? Docke: Das ist eigentlich immer irgendwie präsent. Ich wohne nur ein paar Minuten von Ramstein weg und bin auch beruflich öfter auf der Airbase. Da denkt man eigentlich immer dran, wie das damals war. Das Gespräch führte Michael Lueg.