Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen in Deutschland schwimmen können. Wo sollen sie es auch lernen, wenn immer mehr Schwimmbäder schließen.

Die deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat deshalb eine Petition gegen die Schwimmbadschließungen gestartet. DLRG-Sprecher Achim Wiese kritisiert angesichts der Schwimmbadsituation die Kommunen.

SWR1: Warum wird bei klammen Kassen oft als erstes das Schwimmbad dicht gemacht, wenn sie Städte und Kommunen sparen müssen?

Achim Wiese: Betriebswirtschaftlich rechnet sich ein Schwimmbad nie. Wer davon träumt, der soll gerne weiter träumen. Jedem Hausbauer wird gesagt, leg dir Geld zurück, du brauchst mal ein neues Dach, eine Heizung oder Fenster. Genau das haben die Kommunen nicht getan und jetzt stehen sie vor dem Desaster. Sie stellen fest: 'mein Bad ist ja im Grunde genommen eine Ruine'. Abreißen ist dann aus Sicht der Stadt natürlich immer die einfachste Lösung.

SWR1: Aber es gibt ja durchaus Spaßbäder, die schwarze Zahlen schreiben: Kann man da nicht auch schwimmen lernen?

Wiese: Gegen Spaßbäder hat die DLRG natürlich grundsätzlich erstmal nichts. Wenn dort eine Schwimmausbildung mit unter einen Hut zu bringen ist, dann ist die Schwimmwelt in Ordnung. Man kann es machen, man muss es nur wollen.

SWR1: Ist es wirklich eine Zumutung mal 15 oder 20 Minuten mit dem Bus zum Schwimmunterricht zu fahren?

Wiese: Wenn das bei diesen 15 Minuten bliebe, dann wäre es ja in Ordnung. Aber 25 Prozent der Grundschulen haben heute überhaupt gar keinen Zugang mehr zu irgendeinem Schwimmbad in erreichbarer Nähe. Es gibt Lehrer, die Wege von 35 bis 40 Minuten in Kauf nehmen, weil sie sagen ihre Schüler müssen schwimmen lernen. Das ist aber personenbedingt und hängt an den entsprechenden Lehrkräften. Da können wir uns ja ausrechnen, wie viel Zeit denn tatsächlich noch für den Schwimmunterricht bleibt. Aber das ist wenigstens schon mal ein guter Wille.