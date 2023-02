SWR1 Der Abend

Das Biopic-Hit-Duell

2018 hatten Queen mit der Verfilmung ihrer Bandgeschichte Maßstäbe gesetzt: Für "Bohemian Rhapsody" gab es gleich zwei Golden Globes und vier Oscars. 2023 kam das bewegte Leben von Pop-Diva Whitney Houston im Biopic "I Wanna Dance With Somebody" auf die große Leinwand. Und jetzt könnt es womöglich bald eine Fortsetzung von "Bohemian Rhapsody" geben...

Die Frage des Abends: Geburtstag am 29. Februar – wann würden Sie feiern?

Heute ist der 28. Februar und damit der letzte Tag im Monat. Und das heißt: Einige feiern heute schon mal vor. Vor allem nämlich diejenigen, die am 29. Februar Geburtstag hätten, am sogenannten Schalttag. Da gibt es drei Möglichkeiten: Die einen feiern vor am 28., die anderen feiern nach am 1. März – und ein paar sind ganz konsequent – und feiern nur alle vier Jahre am 29. Februar – an Ihrem "echten" Ehrentag. Die nächste Gelegenheit wäre in genau einem Jahr, denn 2024 ist wieder Schaltjahr.

